UBS hat Ziel für Siemens Energy angehoben - Siemens Energy-Aktie schwächer

Der Energietechnikkonzern entwickele sich insgesamt in die richtige Richtung, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte trotz der anhaltenden Verluste bei der Windturbinen-Tochter Siemens Gamesa kurzfristig in der Lage sein, seine Nettoliquidität aufrechtzuerhalten. Daher sieht die Expertin keine Notwendigkeit für einen Liquiditätszufluss in Siemens Energy

Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 0,40 Prozent tiefer bei 13,86 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024

