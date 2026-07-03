Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Analystenbewertung
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03.07.2026 08:22:00
UBS hebt Kursziel für Lufthansa-Aktie auf 11 Euro an
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,60 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft habe wohl ein schwieriges Quartal hinter sich, weshalb das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich deutlich gesunken sein sollte, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag in seinem Ausblick. Vor den Zahlen am 4. August habe er aber seine Ergebnisschätzungen (EPS) mit Blick auf gesunkene Annahmen für Kerosin und Steuern nach oben geschraubt. Das Management gehe für 2026 zudem weiter von einem Ebit deutlich über dem Vorjahresniveau aus.
ZÜRICH (dpa-AFX)
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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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