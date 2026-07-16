Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159

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Analystenbewertung 16.07.2026 13:17:00

UBS hebt Schaeffler auf "Neutral" - Aktie legt zu

UBS hebt Schaeffler auf "Neutral" - Aktie legt zu

Die Schaeffler-Aktie gehört am Donnerstag zu den stärksten Werten im MDAX. Rückenwind liefert eine Hochstufung der UBS.

Die Aktien von Schaeffler haben am Donnerstag von einer Hochstufung der Schweizer Großbank UBS profitiert. Analyst Juan Perez-Carrascosa gab sein negatives Votum auf und stufte auf "Neutral" nach oben.

Die Anteile des Auto- und Industriezulieferers stiegen daraufhin um zeitweise auf XETRA um 2,03 Prozent auf 8,55 Euro an die Spitze im MDAX der mittelgroßen Werte. Außerdem kletterten sie über die 21- und die 100-Tage-Linie als Indikatoren für den kurz- und längerfristigen Trend, mit denen sie zuletzt gerungen hatten.

Schaeffler biete Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Perez-Carrascosa. Nach der jüngsten Kurskorrektur spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider. Vom Januar-Hoch bei 11,98 Euro haben die Aktien knapp 28 Prozent eingebüßt. Die bisherige Jahresbilanz ist aber moderat positiv.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG,mf

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