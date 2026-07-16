Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|Analystenbewertung
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16.07.2026 13:17:00
UBS hebt Schaeffler auf "Neutral" - Aktie legt zu
Die Anteile des Auto- und Industriezulieferers stiegen daraufhin um zeitweise auf XETRA um 2,03 Prozent auf 8,55 Euro an die Spitze im MDAX der mittelgroßen Werte. Außerdem kletterten sie über die 21- und die 100-Tage-Linie als Indikatoren für den kurz- und längerfristigen Trend, mit denen sie zuletzt gerungen hatten.
Schaeffler biete Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Perez-Carrascosa. Nach der jüngsten Kurskorrektur spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider. Vom Januar-Hoch bei 11,98 Euro haben die Aktien knapp 28 Prozent eingebüßt. Die bisherige Jahresbilanz ist aber moderat positiv.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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