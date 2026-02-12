UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
12.02.2026 05:05:07
UBS joins foreign banks expanding India global capability hubs
The Swiss bank plans to add “2,000 professionals in the coming months” at the new facilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
