UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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31.08.2026 16:10:03
UBS Kids Cup: Der lange Weg zur Medaille
Die Schweizer Leichtathletik steht so gut da wie nie. Dafür verantwortlich ist auch ein Sponsoring-Engagement aus der Bankenwelt, das im Gros älter ist als die heutigen Medaillengewinner. Am Samstag fand das schweizweite Finale des UBS Kids Cup im Letzigrund statt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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