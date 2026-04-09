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UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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09.04.2026 07:27:41

UBS lässt Akten im Verfahren - Gutachter verlangen mehr Unterlage

Die UBS verzichtet im Fusionsstreit auf den Rückzug eingereichter Akten und gewährt den Klägern Einsicht. Parallel fordern gerichtlich bestellte Gutachter zusätzliche Dokumente zur Bewertung der Credit Suisse. UBS-Chef Sergio Ermotti bestätigt zudem, dass das Übernahmeangebot 2023 auf unvollständigen Informationen basierte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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08:30 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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