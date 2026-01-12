UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
12.01.2026 10:01:17
UBS lässt kein gutes Haar an Bundesrats-Vorschlägen
UBS lehnt vollständigen CET1-Abzug ausländischer Tochtergesellschaften ab, wie dies der Bundesrat vorschlägt. Stattdessen bezeichnet die Bank die Gesetzesänderung als «Schweizer Alleingang mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten».Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
10:00
|UBS warns Swiss government to water down bank capital plans (Financial Times)
|
09:29
|Schwacher Handel: SMI startet im Minus (finanzen.at)
|
09:29