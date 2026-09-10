UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
10.09.2026 08:40:23
UBS macht Fonds-Einheit in Shenzhen dicht
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die UBS schliesst eine Einheit im chinesischen Shenzhen. Mit der Digitalplattform WE.UBS hatte die Grossbank wohlhabende chinesische Kundinnen und Kunden im Vizier.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.09.26
|SLI aktuell: SLI verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
10.09.26
|SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.09.26
|Handel in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
|
10.09.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|46,38
|-1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.