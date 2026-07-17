UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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17.07.2026 06:00:47
UBS-Manager: «Als führende Schweizer Bank sind wir heute die Verfolgten»
Schweizer Firmen sehen sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Andy Kollegger und Jens Haas von der UBS erklären, warum die Grossbank noch mehr zum strategischen Sparringspartner wird und weshalb ein gesundes Mass an Ehrgeiz gut ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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