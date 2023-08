UBS-Memo - Rückzahlung von Hilfsgeldern ist Zeichen der Stärke

Zürich (Reuters) - Die UBS wertet die Rückzahlung von sämtlichen notrechtlich geschaffenen außerordentlichen Liquiditätshilfen im Zusammenhang mit der Notübernahme der Credit Suisse als Meilenstein.

"Dies unterstreicht die Stärke von UBS sowie die Kompetenz, welche die Mitarbeitenden beider Banken in den letzten Monaten unter Beweis gestellt haben", hieß es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Mitteilung von Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher und Konzernchef Sergio Ermotti an die Beschäftigten.

"Die Märkte teilen unsere Zuversicht", hieß es weiter. Dies zeige sich an der deutlichen Verengung der Spannen an den Anleihenmärkten sowie am Verhalten der Kundinnen und Kunden weltweit, die den beiden Banken weiterhin die Treue hielten. "Dies bildet – zusammen mit der Positionierung als weiterhin attraktiver Arbeitgeber in unserer Branche und dem Bekenntnis zu attraktiven Aktionärsrenditen – den zentralen Maßstab unseres zukünftigen Erfolgs." Allerdings stehe noch viel Arbeit an, um das volle Potenzial aus der Transaktion zu heben. "Diesen Pokal müssen wir erst gewinnen, wir bekommen ihn nicht geschenkt."

