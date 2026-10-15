UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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15.10.2026 09:33:43
UBS mulls moving headquarters from Switzerland if capital rules tighten: WSJ
The options include acquiring a US financial institution and relocating, merging with a European rival, or selling itself to a US bank,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu UBS
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