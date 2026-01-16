UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
16.01.2026 11:32:19
UBS nimmt erste Hürde Richtung US-Banklizenz
Die Grossbank hat einen Zwischenschritt auf dem Weg zu einer nationalen Banklizenz in den USA gemacht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Zürich: SMI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)