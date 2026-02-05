UBS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UBS hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,63 Prozent auf 10,04 Milliarden CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,80 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,96 CHF eingefahren. Im Vorjahr waren 1,40 CHF je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 76,51 Milliarden CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 41,25 Milliarden CHF.

Redaktion finanzen.at