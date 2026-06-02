UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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02.06.2026 12:47:55
UBS offers its first AT1 since Swiss authorities paused reforms
The lender is looking to sell at least US$500 million of perpetual bonds, says a sourceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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