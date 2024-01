UBS Outlook Schweiz: Die Schweizer Industrie zwischen Rezession und zunehmendem Protektionismus

Weiter zum vollständigen Artikel bei UBS AG

Die Schweizer Industrie durchläuft eine Rezession, die an die Situation Anfang der 2000er-Jahre erinnert. Damals kamen ihr der Boom in China und der schwache Franken zu Hilfe. Heute haben die geopolitischen Spannungen zu einer Zunahme des Protektionismus geführt und der Franken hat sich deutlich aufgewertet. Vor diesem Hintergrund ist nicht mit einer schnellen Erholung des verarbeitenden Gewerbes in der Schweiz zu rechnen und ein Abbau von Arbeitsplätzen erscheint unvermeidlich.