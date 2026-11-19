UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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19.11.2026 14:29:12
UBS plant Stellenverlagerung nach Indien
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Die UBS will laut einem Medienbericht in den kommenden Jahren Hunderte Stellen aus verschiedenen Konzernfunktionen von Europa nach Indien verlagern. Besonders betroffen davon soll der Standort Polen sein.
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