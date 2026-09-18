UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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18.09.2026 09:33:54
UBS-Präsident Kelleher: «Wir können damit leben»
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Am Morgen vertagte der Ständerat den Entscheid über die künftige Regulierung der UBS, am Nachmittag signalisierte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher am Bankiertag in St. Gallen erstmals deutlich, dass die Grossbank einen 50:50-Kompromiss akzeptieren könnte. Gleichzeitig warnt er davor, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der UBS aufs Spiel zu setzen.
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