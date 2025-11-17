UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
17.11.2025 14:49:00
UBS-Präsident sprach offenbar mit US-Regierung über Umzug in die USA
Die Unternehmensführung der Schweizer Großbank UBS hat offenbar Möglichkeiten sondiert, in die USA umzuziehen. Nach einem Bericht der »Financial Times« soll die Drohung strengere Kapitalvorschriften abwenden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
17.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25