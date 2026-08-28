UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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28.08.2026 11:52:19
UBS-Ranking: Diese Wohnorte schlagen Zürich und Genf
Nicht Zürich oder Genf, sondern mittelgrosse Städte führen das neue Wohnattraktivitätsranking der UBS an. Entscheidend ist das Verhältnis von Standortqualität und Lebenshaltungskosten – und dabei geraten die Grosszentren ins Hintertreffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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