UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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09.06.2026 03:34:20

UBS reduces Asia ESG staff by half in global restructuring

The retrenchment comes after a broader pullback among global banks from dedicated ESG financial strategiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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