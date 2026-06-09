UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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09.06.2026 03:34:20
UBS reduces Asia ESG staff by half in global restructuring
The retrenchment comes after a broader pullback among global banks from dedicated ESG financial strategiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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