UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
04.02.2026 06:52:47
UBS schreibt höheren Gewinn und überschreitet magische Grenze
Die kombinierte Grossbank war 2025 erfolgreich unterwegs: Der Reingewinn im vierten Quartal wie auch jeder für das Gesamtjahr sind deutlich höher als erwartet. Und die verwalteten Vermögen überschreiten eine magische Grenze. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
17:59
|Börse Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)