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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Analystenstimme 14.10.2026 13:28:00

UBS senkt Zalando-Kursziel auf 33,50 Euro - Aktie fällt

UBS senkt Zalando-Kursziel auf 33,50 Euro - Aktie fällt

Die UBS senkt das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro. Wegen des Wetters und einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen rechnet der Analyst mit Belastungen im dritten Quartal.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf „Buy“ belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht.

Zalando-Aktie gibt nach

Die Zalando-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,39 Prozent auf 24,04 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT

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