Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Analystenstimme
|
14.10.2026 13:28:00
UBS senkt Zalando-Kursziel auf 33,50 Euro - Aktie fällt
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf „Buy“ belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht.
Zalando-Aktie gibt nach
Die Zalando-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,39 Prozent auf 24,04 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT
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