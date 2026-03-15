UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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15.03.2026 16:21:03

UBS set to face Swiss government decision on capital in April

The state will also decide on a proposal for capital backing of the lender’s foreign unitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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