UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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15.03.2026 16:21:03
UBS set to face Swiss government decision on capital in April
The state will also decide on a proposal for capital backing of the lender’s foreign unitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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