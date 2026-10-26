UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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26.10.2026 06:00:00
UBS setzt neue Massstäbe bei der Kundenberatung
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UBS setzt künstliche Intelligenz ein, um ihre Kundenberater bei der Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen zu unterstützen. (KI-generiertes Symbolbild)">
Die UBS bringt ihre Kundenberatung mit künstlicher Intelligenz auf das nächste Level. Eine schweizweit eingeführte KI-Lösung soll Berater von Routinearbeiten entlasten und mehr Zeit für die Kunden schaffen.
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