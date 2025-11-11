UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
11.11.2025 15:30:12
UBS sieht nur moderates Blasenrisiko am Immobilienmarkt
Die Gefahr einer Blase bei den Immobilienpreisen ist laut Einschätzung der UBS im dritten Quartal leicht gestiegen, wird aber weiterhin als «moderat» eingeschätzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
