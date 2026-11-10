UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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10.11.2026 12:33:40
UBS sieht wieder etwas geringers Immobilienblasenrisiko
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Das Risiko einer Immobilienblase in der Schweiz hat im dritten Quartal 2026 leicht abgenommen. Die Preise steigen zwar weiter deutlich, die Erholung der Konjunktur und die Einkommensentwicklung lässt das Risiko jedoch sinken.
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