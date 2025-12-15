UBS-Technologiechef Mike Dargan verlässt die Bank zum Jahresende

UBS Aktie

15.12.2025 19:42:40

DOW JONES--Bei der UBS steht kurz vor dem Jahresende eine Veränderung an der Konzernspitze an. Mike Dargan, Group Chief Operations and Technology Officer, wird laut UBS per Ende Dezember zurücktreten und will sich "neuen beruflichen Möglichkeiten außerhalb der UBS" widmen. Wie die Schweizer Bank weiter mitteilte, wird die Funktion Group Technology neu an Bea Martin berichten, die am 1. Januar 2026 ihre Position als Group Chief Operating Officer antreten soll. Bis eine definitive Nachfolgeregelung gefunden sei, werde Chris Gelvin als Head Group Technology ad interim fungieren, zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Chief Operating Officer, Group Technology.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 13:43 ET (18:43 GMT)

