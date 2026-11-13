UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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13.11.2026 15:24:02
UBS Thinks Rivian Stock Can Hit $17. Is It a Buy?
Rivian (NASDAQ:RIVN) has a potential breakthrough in its R2 SUV and UBS sees upside to $17 per share as production improves, with software revenue supporting the business. But with free cash flow deeply negative, the critical question is whether stronger vehicle margins can arrive fast enough to turn this promising growth story into a sustainable business.
Stock prices used were the market prices of Nov. 4, 2026. The video was published on Nov. 12, 2026.
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