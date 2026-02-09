UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
09.02.2026 07:46:59
UBS to hire 50 HK wealth bankers after record revenue year
The Swiss bank, the largest private bank in Asia, hauled in US$62.5 billion of net new assets during 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)