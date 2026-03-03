UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
03.03.2026 06:00:26
UBS told to tone down lobbying in capital reforms row with Swiss government
Bank explores extension of chief executive Sergio Ermotti’s tenure as it prepares for continued uncertaintyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
15:59
|Schwacher Handel: SPI schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Zürich: So performt der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI tiefrot (finanzen.at)
|
12:26
|SMI aktuell: Das macht der SMI mittags (finanzen.at)
|
09:30
|Schwacher Handel: SPI notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:30