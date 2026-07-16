UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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16.07.2026 06:00:09
UBS tries to crack the American market at last
Swiss group wants to be valued as a global wealth manager rather than a European bank but lags far behind Wall St rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu UBS
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16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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16.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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16.07.26
|SIX-Handel SLI fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Handel: SMI in Rot (finanzen.at)
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16.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
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16.07.26
|Handel in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
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16.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)