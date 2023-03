UBS-Übernahme noch vor Montag?: Rettung der Credit Suisse setzt Schweiz unter Zeitdruck

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die Zeit drängt: Noch vor Öffnung der Börsen am Montag will die Schweiz eine Lösung für die angeschlagene Bank Credit Suisse finden. Inzwischen berät sogar die Schweizer Regierung - die Großbank UBS fordert für eine mögliche Übernahme Staatsgarantien in Milliardenhöhe.