UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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29.07.2026 06:49:55
UBS übertrifft Erwartungen - CS-Integration biegt auf Zielgerade ein
Die UBS erzielte im zweiten Quartal einen höheren Gewinn als erwartet. Auch bei der Integration der Credit Suisse erzielt die Grossbank signifikante Fortschritte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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