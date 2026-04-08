UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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08.04.2026 07:38:23
UBS unterliegt mit ihrem Antrag in den USA
Ein Bundesrichter hat es laut CH Media abgelehnt, im wieder aufgeflammten Streit um Nazi-Konten bei der früheren Credit Suisse ein Machtwort zu sprechen. Richter Edward Korman wies einen Antrag der Grossbank ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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