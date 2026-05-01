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01.05.2026 06:31:29
UBS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
UBS lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,77 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,480 CHF je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16,21 Milliarden CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,93 Milliarden CHF umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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