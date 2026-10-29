UBS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UBS hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat UBS im vergangenen Quartal 10,84 Milliarden CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UBS 15,98 Milliarden CHF umsetzen können.

Redaktion finanzen.at