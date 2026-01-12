UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
12.01.2026 10:00:08
UBS warns Swiss government to water down bank capital plans
Lender argues that proposals to significantly increase requirements have already cost investors $40bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
