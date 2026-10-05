Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Unter Druck 05.10.2026 11:27:00

UBS wird skeptisch bei Hermès: Abstufung und gekapptes Kursziel belasten die Aktie

UBS wird skeptisch bei Hermès: Abstufung und gekapptes Kursziel belasten die Aktie

Die UBS hat Hermes abgestuft und das Kursziel gesenkt.

Die Schweizer Großbank hat Hermès von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1695 auf 1168 Euro gesenkt. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert. Bei Hermes verdichteten sich indes die Hinweise, dass das Gewinnprofil zunehmend zyklischer Natur sein werde. Schwache Quartalszahlen der Franzosen könnten die Sorgen mit Blick auf 2027 verstärken, dass die Preisdynamik nachlasse und das Wachstum im Lederwarengeschäft zunehmend schwieriger zu prognostizieren sei.

Die Hermès-Aktie verliert in Paris zum Wochenstart zeitweise 2,27 Prozent auf 1.270,00 Euro.

/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Hermès-Aktie bricht ein: Wachstum schwächt sich im ersten Quartal überraschend ab

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

mehr Nachrichten
UBS wird skeptisch bei Hermès: Abstufung und gekapptes Kursziel belasten die Aktie

Unter Druck Die UBS hat Hermes abgestuft und das Kursziel gesenkt.

10:03
 EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
29.09.26
 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 1600 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
28.09.26
 EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
21.09.26
 EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
14.09.26
 EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
07.09.26
 EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
31.08.26
 EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
24.08.26
 EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)

Analysen zu Hermès (Hermes International)

mehr Analysen
10:07 Hermès Sell UBS AG
08:20 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:58 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
29.09.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 1 269,50 -2,98% Hermès (Hermes International)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX verliert -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn nach unten. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen