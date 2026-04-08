American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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08.04.2026 13:45:00
Ubuntu 26.04 erfordert mehr RAM als Windows 11
Die Beta-Version von Ubuntu 26.04 schraubt die Speicheranforderungen auf 6 GByte RAM hoch – mehr, als Windows 11 verlangt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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