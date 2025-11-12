Ucal Fuel Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ucal Fuel Systems hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ucal Fuel Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,81 Prozent zurück. Hier wurden 2,11 Milliarden INR gegenüber 2,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at