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14.08.2026 06:31:29
Ucal Fuel Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Ucal Fuel Systems hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 2,64 INR. Im letzten Jahr hatte Ucal Fuel Systems einen Gewinn von -2,720 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 2,03 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,95 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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