Ucal Fuel Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ucal Fuel Systems hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -5,95 INR. Ein Jahr zuvor waren -9,310 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,33 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ucal Fuel Systems einen Umsatz von 1,99 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 15,070 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -7,360 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ucal Fuel Systems einen Umsatz von 8,02 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at