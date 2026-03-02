Ucap Cloud Information Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ucap Cloud Information Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Ucap Cloud Information Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 187,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 388,2 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,160 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren 0,310 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 32,02 Prozent auf 615,62 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 418,49 Millionen CNY gelegen.

