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04.09.2026 06:31:29
Uchida Yoko: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Uchida Yoko lud am 02.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,24 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 111,36 Milliarden JPY ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 253,23 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 199,45 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Uchida Yoko mit einem Umsatz von insgesamt 425,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 337,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 26,31 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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