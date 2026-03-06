|
Uchida Yoko: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Uchida Yoko hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 52,38 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,61 Prozent auf 93,97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
