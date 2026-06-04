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04.06.2026 06:31:29
Uchida Yoko präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Uchida Yoko präsentierte in der am 03.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Uchida Yoko hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 147,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 114,71 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Uchida Yoko mit einem Umsatz von insgesamt 140,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,78 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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