Uchida Yoko stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Uchida Yoko ließ sich am 03.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Uchida Yoko die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 234,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 122,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,56 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,12 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at