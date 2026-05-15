15.05.2026 06:31:29

UCHIYAMA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

UCHIYAMA hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 85,32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 15,26 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 105,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat UCHIYAMA mit einem Umsatz von insgesamt 29,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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