UCHIYAMA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

UCHIYAMA hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,50 JPY. Im Vorjahresviertel hatte UCHIYAMA 9,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,13 Prozent auf 7,32 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at