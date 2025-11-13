|
UCHIYAMA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
UCHIYAMA gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,59 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UCHIYAMA einen Umsatz von 7,30 Milliarden JPY eingefahren.
